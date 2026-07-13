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13 de julho de 2026 às 21:00

Paris recebe Zelensky para cimeira de apoio à Ucrânia

A reunião da "Coligação dos Voluntários" arrancou em Paris, esta segunda-feira, com a participação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e de vários líderes aliados para reforçar o apoio à Ucrânia e discutir a segurança europeia.

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