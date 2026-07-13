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13 de julho de 2026 às 20:59

Inês de Medeiros: "Falta de água em Almada foi muito empolada pelo Governo"

Inês de Medeiros garantiu que as medidas de cortes programados visam diminuir a pressão sobre o sistema público e recuperar os níveis dos reservatórios.

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