28 de fevereiro de 2026 às 16:29

Zelensky considera ataques ao Irão uma oportunidade para mudança de regime

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão podem representar uma oportunidade para o povo iraniano “livrar-se de um regime terrorista”, defendendo que a ação poderá reforçar a segurança internacional.

