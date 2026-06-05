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05 de junho de 2026 às 15:16

"Onde está a neutralidade?": Putin rejeita UE como mediadora nas negociações sobre a Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, rejeitou, esta quinta-feira, a possibilidade de países da União Europeia atuarem como mediadores nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Argumentou, ainda, que os Estados-membros não são partes neutras no conflito e defendeu que qualquer mediação deve ser aceite por ambos os lados.

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