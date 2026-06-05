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05 de junho de 2026 às 18:02

Madonna surpreende Nova Iorque com concerto para apresentar o novo álbum em Times Square

A cantora norte-americana realizou um concerto surpresa, esta quinta-feira, na Times Square, no estado norte-americano de Nova Iorque, para promover o novo álbum ‘Confessions II’, que sucede ao sucesso ‘Confessions on a Dance Floor’, lançado em 2005.

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