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05 de junho de 2026 às 16:47

Senado dos EUA aprova pacote de 60,6 mil milhões de euros para reforçar controlo da imigração

O Senado norte-americano aprovou, esta sexta-feira, um pacote de 70 mil milhões de dólares (60,6 mil milhões de euros) para financiar as agências responsáveis pelo controlo da imigração e das fronteiras até ao final do mandato de Donald Trump.

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