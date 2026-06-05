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05 de junho de 2026 às 14:43

Trump afirma que “seria uma honra” reunir-se com o novo líder supremo do Irão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, esta quinta-feira, que “seria uma honra” reunir-se com o líder supremo do Irão no âmbito de eventuais negociações para um acordo.

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