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05 de junho de 2026 às 17:49

“Onde está um facto comprovado?”: Putin rejeita acusações de interferência russa na Europa

O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou as acusações de que a Rússia está por trás de atos de sabotagem, ciberataques e outras atividades ilegais em países europeus. Afirmou, ainda, que não existem provas concretas do envolvimento de Moscovo e acusou alguns líderes ocidentais de adotarem uma postura hostil em relação à Rússia.

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