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29 de maio de 2026 às 22:30

Zelensky alerta para “novo ataque de larga escala” da Rússia contra a Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou, esta sexta-feira, que “a Rússia está a preparar um novo ataque de larga escala” contra a Ucrânia e apelou à população para prestar atenção aos alertas de ataque aéreo.

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