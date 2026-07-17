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17 de julho de 2026 às 17:47

“A China levou a cabo a maior violação de dados eleitorais”: Trump questiona eleições de 2020 e desmente antigos aliados

O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a lançar dúvidas sobre as eleições presidenciais de 2020, esta quinta-feira, e anunciou a divulgação de documentos relacionados com o escrutínio. Trump contrariou, ainda, as conclusões dos responsáveis pelos serviços de informações que ele próprio nomeou, que afirmaram não existirem provas de manipulação dos resultados.

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