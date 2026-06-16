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16 de junho de 2026 às 10:32

Zelensky à mesa com os líderes do G7 para discutir guerra na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está presente na reunião desta terça-feira entre os líderes do G7, em que vai ser discutida a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Entre os temas em discussão na cimeira, estará também a resolução da crise no Médio Oriente.

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