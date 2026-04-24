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24 de abril de 2026 às 14:39

Washington é palco de instalação com 20 mil peluches que homenageia crianças raptadas na Ucrânia

Uma instalação com 20 mil peluches foi erguida, na quinta-feira, no Nation Mall, em Washington D.C., nos Estados Unidos, para homenagear as crianças ucranianas sequestradas pelas forças russas desde o início da invasão da Ucrânia, em 2021.

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