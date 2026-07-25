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25 de julho de 2026 às 15:00

Ataque russo provoca incêndio e faz um ferido em Zaporizhzhia

Um ataque russo provocou um incêndio num edifício comercial, na noite de sexta-feira, e deixou um homem de 63 anos ferido em Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia. O bombardeamento aconteceu horas depois de o Presidente Volodymyr Zelensky alertar para a possibilidade de uma nova vaga de ataques russos.

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