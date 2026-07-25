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25 de julho de 2026 às 14:00

Incêndios em Espanha obrigam à retirada de 60 mil pessoas e mobilizam centenas de bombeiros

Os incêndios que continuam a lavrar na região de Madrid e na província de Ávila obrigaram à retirada de cerca de 60 mil pessoas. Centenas de bombeiros combateram as chamas durante toda a noite, numa operação dificultada pelas altas temperaturas e pelo vento.

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