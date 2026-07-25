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25 de julho de 2026 às 16:00

Incêndios em França obrigam à retirada de moradores nos arredores de Bordéus

Os bombeiros franceses combateram durante toda a noite, de sexta-feira, os incêndios que continuam a lavrar no sudoeste de França. O avanço das chamas obrigou à retirada de moradores em vários subúrbios de Bordéus, enquanto as autoridades reforçaram os meios no terreno para travar a propagação do fogo.

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