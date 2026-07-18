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18 de julho de 2026 às 14:45

"Nunca pensamos na pressão": Messi revela mentalidade argentina para a final do Mundial

Lionel Messi garantiu, esta sexta-feira, que a pressão nunca foi uma preocupação para a seleção argentina durante o Campeonato do Mundo de 2026. Antes da final de amanhã, frente a Espanha, o capitão afirmou que aprender a perder foi essencial para crescer como jogador e como pessoa.

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