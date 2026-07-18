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18 de julho de 2026 às 15:00

"Este Mundial superou todas as expectativas": Presidente da FIFA destaca sucesso histórico do torneio

Gianni Infantino considerou que o Campeonato do Mundo de 2026 superou todas as expectativas e destacou a adesão dos adeptos dentro e fora dos estádios. Ao lado de Donald Trump, esta sexta-feira, o presidente da FIFA afirmou que o torneio transformou o "sonho americano" em realidade.

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