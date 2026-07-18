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18 de julho de 2026 às 14:35

Pelo menos 14 mortos em queda de autocarro em ravina de 200 metros no Peru

Pelo menos 14 pessoas morreram e cinco ficaram feridas, esta quinta-feira, depois de um miniautocarro sair da estrada e cair numa ravina na região de Cajamarca, no norte do Peru.

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