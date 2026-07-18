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18 de julho de 2026 às 15:03

Liceu Camões abriu as portas este sábado "sob protesto" para alunos consultarem as pautas

O diretor da escola secundária, Ricardo Frias, explicou que “os últimos dias têm sido vividos com grande ansiedade” e com “alguma consternação pelas informações que têm chegado por parte do Ministério da Educação”.

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