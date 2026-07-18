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18 de julho de 2026 às 14:46

PJ alerta para homicida perigoso em fuga: "Cerca de 40 anos, madeixas loiras e sotaque espanhol"

Suspeito espancou dois homens com uma barra de ferro, esta quinta-feira, na rua do Alvito, Alcântara, Lisboa. Uma das vítimas morreu no local e a outra conseguiu escapar.

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