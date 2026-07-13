Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de julho de 2026 às 12:30

Videovigilância capta ataque russo em zona residencial na Ucrânia

Imagens de videovigilância mostram clientes de um café a correr para se protegerem após um bombardeamento russo atingir a cidade ucraniana de Sumy, este sábado. Segundo as autoridades locais, o ataque matou cinco pessoas, incluindo uma criança, e fez pelo menos 30 feridos.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30