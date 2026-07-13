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13 de julho de 2026 às 13:40

Goldie, a improvável ajudante de quatro patas que se juntou aos bombeiros no combate a um incêndio nos EUA

Uma cabra chamada Goldie surpreendeu os bombeiros que combatiam um incêndio no estado norte-americano do Colorado ao acompanhá-los até à zona das chamas. Pelo caminho, o animal acabou também por ajudar a reduzir a vegetação combustível ao alimentar-se dos arbustos.

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