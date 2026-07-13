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13 de julho de 2026 às 13:38

Robôs humanóides realizam cirurgias experimentais pela primeira vez

Cirurgiões da Universidade da Califórnia, em San Diego, EUA, realizaram, pela primeira vez, cirurgias em animais recorrendo a robôs humanóides controlados à distância. A equipa considera que os resultados representam um passo importante antes do início de eventuais testes em humanos.

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