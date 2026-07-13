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13 de julho de 2026 às 13:38

Imagens de ‘bodycam’ registam momento em que carro passa por cima de cabos elétricos caídos e provoca explosão

Imagens captadas pela câmara corporal de um polícia, que respondia a um acidente rodoviário que provocou a queda de cabos elétricos em Rhode Island, EUA, mostram o momento em que um carro passa por cima das linhas provocando uma explosão. Dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros.

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