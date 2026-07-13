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13 de julho de 2026 às 13:30

Troca de cromos do Mundial 2026 enche praça principal da capital do México

Milhares de pessoas reuniram-se, este domingo, na praça Zócalo, na Cidade do México, para trocar cromos do Campeonato do Mundo de 2026. A iniciativa, organizada pela Panini, fez parte de uma tentativa de bater o recorde do Guinness para a maior troca simultânea de cromos do Mundial.

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