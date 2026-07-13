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13 de julho de 2026 às 13:39

“Carecas, conseguimos”: fãs de Pitbull batem recorde do Guinness de maior concentração de pessoas com perucas carecas

Milhares de fãs do cantor Pitbull reuniram-se em Londres, esta sexta-feira, com perucas carecas e óculos de sol para assistir a um concerto do artista. A iniciativa reuniu 22.141 participantes e estabeleceu um novo recorde do Guinness para a maior concentração de pessoas com perucas carecas.

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