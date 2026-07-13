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13 de julho de 2026 às 13:33

“As redes sociais não são um brinquedo”: União Europeia pondera impor idade mínima para acesso às plataformas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu, esta segunda-feira, a criação de uma idade mínima para as crianças poderem aceder às redes sociais. A proposta surge depois de um painel de especialistas recomendar que menores de 13 anos só possam utilizar estas plataformas quando as empresas provarem que são seguras para os mais novos.

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