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30 de julho de 2026 às 12:05

Vídeo mostra ventos fortes a atingir praia de Copacabana no Rio Janeiro

Os banhistas que se encontravam a fazer praia em Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil, esta quarta-feira, tiveram de procurar abrigo devido aos ventos fortes. Os ventos de mais de 100 quilómetros hora registados no Rio de Janeiro e São Paulo provocaram pelo menos cinco mortos.

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