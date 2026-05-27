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27 de maio de 2026 às 11:19

Vídeo mostra Papa Leão XIV ao volante do primeiro elétrico da Ferrari

A Ferrari apresentou o seu primeiro carro totalmente elétrico, o Ferrari Luce, ao Papa Leão XIV, durante um encontro em Castel Gandolfo, a 26 de maio.

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