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08 de maio de 2026 às 17:00

Vídeo mostra operação israelita para destruir túneis em Gaza

As forças israelitas divulgaram imagens de uma operação para desmantelar alegadas rotas subterrâneas usadas pelo Hamas na Faixa de Gaza, incluindo túneis e infraestruturas subterrâneas.

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