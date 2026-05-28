Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de maio de 2026 às 11:30

Vídeo mostra momento em que EUA atacam nova embarcação no Pacífico por suspeitas de narcotráfico

O exército dos Estados Unidos atacou mais uma embarcação no Pacífico por suspeitas de narcotráfico, esta quarta-feira. A operação causou dois mortos.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30