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27 de julho de 2026 às 14:30

Vídeo mostra força das chamas na região de Valência

Imagens registadas este domingo mostram a força do fogo na província de Castéllon, na Comunidade Valenciana, em Espanha. Os incêndios florestais nas regiões de Madrid e Valência já obrigaram a que mais de 70 mil pessoas fossem retiradas de casa.

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