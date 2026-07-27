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27 de julho de 2026 às 12:15

Tempestades severas atingem o sul da Bósnia

O sul da Bósnia e Herzegovina foi atingido por tempestades severas, este domingo à noite, com chuvas intensas e relâmpagos.

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