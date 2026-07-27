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27 de julho de 2026 às 14:11

Touro invade bar e surpreende clientes em Espanha

Os clientes e funcionários de um bar em Girona, Espanha, foram apanhados de surpresa quando um touro entrou no estabelecimento. O empregado do bar conseguiu encaminhar o touro para o exterior sem incidentes.

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