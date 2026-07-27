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27 de julho de 2026 às 14:45

Polícia usa drone para apanhar adolescentes a "surfar" no metro de Nova Iorque

A polícia de Nova Iorque, nos EUA, usou um drone para ajudar a deter um grupo de jovens apanhados a "surfar" no metro da cidade. As autoridades alertam para esta tendência perigosa, conhecida como "subway surfing", que só em 2025 matou cinco pessoas.

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