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27 de julho de 2026 às 12:50

Flores, bandeiras e velas para recordar vítimas de ataque a marcha LGBTQIA+ em Berlim

A população continua, esta segunda-feira, a deixar flores, bandeiras, velas e peluches junto ao Portão de Brandemburgo, em Berlim, para homenagear as vítimas do atropelamento em massa numa marcha LGBTQIA+, este sábado. O ataque fez um morto e 16 feridos.

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