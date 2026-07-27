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27 de julho de 2026 às 12:35

Incêndios lavraram com intensidade durante a noite em Espanha

O fogo não deu tréguas, na noite deste domingo, no município de Sotillo de la Adrada, na província de Ávila, Espanha. O incêndio florestal em Ávila já é considerado o maior da história recente em Espanha.

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