Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de maio de 2026 às 10:37

Vídeo mostra chamas descontroladas a consumir complexo de apartamento nos EUA

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou, esta quinta-feira, num complexo de apartamentos em Dallas, nos EUA, mobilizando várias equipas de bombeiros para o local.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30