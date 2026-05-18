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18 de maio de 2026 às 11:00

Vencedora da Eurovisão recebida por centenas de fãs à chegada ao aeroporto de Sófia

A cantora Dara, que deu à Bulgária uma vitória histórica no Festival Eurovisão da Canção, foi recebida em festa por centenas de fãs, este domingo, à chegada ao aeroporto da capital búlgara.

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