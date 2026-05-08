Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de maio de 2026 às 19:00

Veado entra dentro de lar, salta por cima de cadeiras de rodas e acaba a fugir nos EUA

Um veado entrou inesperadamente num lar de idosos no estado norte-americano do Michigan, esta quarta-feira, depois de se aproximar da entrada principal com outros animais. Imagens mostram o animal a correr pelos corredores enquanto funcionários tentavam guiá-lo de volta para o exterior.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30