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01 de agosto de 2026 às 09:00

“Os combates têm de parar”: Guterres saúda plano de paz entre Israel e Hamas

António Guterres, secretário-geral da ONU, saudou, esta sexta-feira, o plano de paz entre Israel e o Hamas e apelou ao fim dos combates no Médio Oriente, alertando ainda para o impacto global do conflito no comércio, na energia e nos preços dos alimentos.

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