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01 de agosto de 2026 às 10:00

“Pareceu uma invasão”: Trump usa Espanha para alertar sobre imigração nos EUA

O presidente norte-americano, Donald Trump, recorreu à situação migratória em Espanha, esta sexta-feira, para alertar os eleitores dos EUA antes das eleições intercalares, defendendo que o país poderá enfrentar um cenário semelhante caso os republicanos não mantenham o controlo do Congresso.

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