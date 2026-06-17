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17 de junho de 2026 às 22:45

"Vamos ganhar... Não foi hoje, mas vai acontecer!": Adeptos continuam em festa apesar do empate de Portugal

Portugal empatou 1-1 frente à RD Congo, esta quarta-feira, na estreia no Mundial2026, em Houston, nos Estados Unidos.

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