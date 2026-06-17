Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de junho de 2026 às 19:30

Jeff Bezos acredita que Inteligência Artificial vai criar “escassez de mão de obra”

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, marcou presença numa conferência de tecnologia em Paris, esta quarta-feira, onde partilhou a sua perspetiva sobre as potencialidades da Inteligência Artificial (IA) e afirmou discordar com a visão de que a IA irá eliminar empregos.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30