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17 de junho de 2026 às 22:33

"Não foi um jogo nada positivo": Paulo Catarro analisa jogo de Portugal com a RD Congo

Enviado especial da CMTV nos Estados Unidos critica as escolhas de Roberto Martínez para esta partida.

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