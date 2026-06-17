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17 de junho de 2026 às 20:30

Robôs, IA e computação quântica dominam feira tecnológica em França

A feira VivaTech reúne milhares de pessoas para conhecer tecnologias emergentes, com destaque para a inteligência artificial, os robôs de nova geração e os progressos na computação quântica.

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