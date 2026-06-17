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17 de junho de 2026 às 22:32

Rui Dias: «Jogo fraquíssimo de Portugal frente à RD Congo»

Rui Dias, redator principal de Record, analisou assim o Portugal-RD Congo (1-1), que marcou a estreia da Seleção no Mundial.

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