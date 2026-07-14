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14 de julho de 2026 às 23:30

“Vamos fechar muitos negócios”: Trump privilegia acordos económicos com o Iraque

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu o novo primeiro-ministro do Iraque na Casa Branca, depois de o ter apoiado veementemente na campanha eleitoral, afirmando que este “vai ser um grande líder no Médio Oriente”.

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