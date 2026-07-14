Polémica com MAI: "Quando se vai para ministro a cautela deve sempre precaver tudo"

O jornalista Carlos Rodrigues Lima, a advogada Fernanda de Almeida Pinheiro e o presidente da Associação Frente Cívica Paulo Morais estiveram no NOW esta terça-feira para falar sobre a polémica em torno das obras na propriedade do atual Ministro da Administração Interna.

O jornalista Carlos Rodrigues Lima, a advogada Fernanda de Almeida Pinheiro e o presidente da Associação Frente Cívica Paulo Morais estiveram no NOW esta terça-feira para falar sobre a polémica em torno das obras na propriedade do atual Ministro da Administração Interna.

Em causa está a construção de uma piscina num espaço destinado a alojamento local, intervenção realizada sem a devida comunicação prévia à autarquia. Embora os considerem tratar-se de uma irregularidade sanável através do pagamento de coima e apresentação de projeto, o caso assume contornos de um grave problema político.

O principal ponto de debate prende-se com a contratação do empreiteiro responsável pelas obras particulares, uma vez que este realizou empreitadas públicas para a Polícia Judiciária, entidade que o atual ministro dirigia na altura.

Foi sublinhada a urgência de um escrutínio rigoroso aos contratos públicos, de forma a apurar se existiram derrapagens de prazos ou trabalhos complementares que tenham beneficiado a empresa.

Para mitigar o embaraço causado ao Governo, foi defendida a necessidade de total transparência. Os intervenientes salientaram que a apresentação imediata das faturas e dos respetivos comprovativos de pagamento das obras particulares é fundamental para afastar suspeitas de favorecimento, alertando que a ausência destes documentos adensa as dúvidas sobre a legalidade de todo o processo.