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14 de julho de 2026 às 22:20

Comunidade presta homenagem a homem morto a tiro pelo ICE no estado norte-americano do Maine

Dezenas de pessoas reuniram-se, esta terça-feira, junto a um memorial improvisado na cidade de Biddeford, no estado norte-americano do Maine, para homenagear Johan Sebastián Durán Guerrero, morto a tiro por um agente federal durante uma operação de imigração. Familiares e moradores deixaram flores e velas no local onde o homem foi baleado, enquanto centenas de pessoas protestaram contra o sucedido.

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